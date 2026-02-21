Скидки
Главная Футбол Новости

Ланс — Монако, результат матча 21 февраля 2026, счёт 2:3, 23-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» без Головина победил «Ланс» в матче Лиги 1, отыгравшись с 0:2 за 10 минут
Комментарии

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ланс» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 3
Монако
Монако
1:0 Эдуар – 3'     2:0 Товен – 56'     2:1 Балогун – 62'     2:2 Закария – 70'     2:3 Фати – 72'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар на третьей минуте. На 56-й минуте форвард Флорьян Товен удвоил преимущество хозяев. На 62-й минуте полузащитник «Монако» Фоларин Балогун забил один ответный мяч, а через восемь минут Денис Закария сравнял счёт. Ещё через две минуты Ансу Фати забил третий мяч в ворота «Ланса», установив окончательный счёт в игре — 3:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участие в матче не принимал по причине дисквалификации из-за полученной красной карточки в прошлом туре.

После 23 матчей французского чемпионата «Ланс» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на шестой строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «Монако» на своём поле сыграет с «Анже» 28 февраля, а «Ланс» на день раньше на выезде встретится со «Страсбургом».

