«Монако» без Головина победил «Ланс» в матче Лиги 1, отыгравшись с 0:2 за 10 минут

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ланс» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар на третьей минуте. На 56-й минуте форвард Флорьян Товен удвоил преимущество хозяев. На 62-й минуте полузащитник «Монако» Фоларин Балогун забил один ответный мяч, а через восемь минут Денис Закария сравнял счёт. Ещё через две минуты Ансу Фати забил третий мяч в ворота «Ланса», установив окончательный счёт в игре — 3:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участие в матче не принимал по причине дисквалификации из-за полученной красной карточки в прошлом туре.

После 23 матчей французского чемпионата «Ланс» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на шестой строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «Монако» на своём поле сыграет с «Анже» 28 февраля, а «Ланс» на день раньше на выезде встретится со «Страсбургом».