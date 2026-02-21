Комличенко высказался о своей физической форме за неделю до возобновления сезона РПЛ

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей физической форме за неделю до возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники проведут первый матч второй половины чемпионата 28 февраля, сыграв с «Пари НН».

— У тебя получились результативные сборы: шесть забитых мячей, две передачи. Как сам оценишь состояние?

— Да нормально, отлично себя чувствую физически, готов, как видите, помогать команде. Там дальше уже посмотрим, – сказал Комличенко в видео пресс-службы «Локомотива».

«Локомотив» с 37 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.