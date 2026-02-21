Адиев оценил готовность «Крыльев Советов» ко второй части сезона РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил готовность своей команды ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ну, нормально оцениваю. В принципе, и сегодняшняя игра говорит, что мы добавили, резче стали, более динамичными. И визуально это было видно, и по датчикам мы видим это. Понятно, что ещё надо добавить, но мы нормально к этому относимся, учитывая то, что у нас ещё будет семь-восемь дней, несколько из которых мы сможем уделить именно интенсивной подготовке. Пока что оцениваю, что подходим в довольно-таки нормальном состоянии», — сказал Адиев в интервью пресс-службе клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.