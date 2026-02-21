Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира Марио Гётце хочет перейти в саудовский «Аль-Наср»

Чемпион мира Марио Гётце хочет перейти в саудовский «Аль-Наср»
Комментарии

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце хотел бы выступать вместе с нападающим Криштиану Роналду за саудовский «Аль-Наср».

«Если бы у меня был выбор, я бы перешёл в «Аль-Наср», поскольку там играет Криштиану Роналду. Но, разумеется, всё дело не в одном конкретном клубе: сам турнир и то, как всё развивается, тоже имеет значение, особенно для молодых футболистов», — приводит слова Гётце Tribal Football со ссылкой на MBC1.

В нынешнем сезоне Гётце провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Срок действия трудового договора футболиста с командой рассчитан до июня 2026 года.

Материалы по теме
Bild: «Барселоне» и «Сити» интересен Браун, «Айнтрахт» оценивает защитника в € 65 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android