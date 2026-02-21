Чемпион мира Марио Гётце хочет перейти в саудовский «Аль-Наср»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце хотел бы выступать вместе с нападающим Криштиану Роналду за саудовский «Аль-Наср».

«Если бы у меня был выбор, я бы перешёл в «Аль-Наср», поскольку там играет Криштиану Роналду. Но, разумеется, всё дело не в одном конкретном клубе: сам турнир и то, как всё развивается, тоже имеет значение, особенно для молодых футболистов», — приводит слова Гётце Tribal Football со ссылкой на MBC1.

В нынешнем сезоне Гётце провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Срок действия трудового договора футболиста с командой рассчитан до июня 2026 года.