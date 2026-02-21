Фанаты «Осасуны» освистали Винисиуса перед матчем Ла Лиги с «Реалом» — COPE

Болельщики «Осасуны» освистали вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед матчем 25-го тура испанской Ла Лиги между командами, сообщает COPE. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу «Осасуны».

Когда автобус с футболистами мадридского клуба прибыл к стадиону «Эль-Садар» и из него вышел бразильский вингер, присутствовавшие рядом фанаты «Осасуны» начали свистеть и недовольно гудеть.

Винисиус вышел в стартовом составе. Свист фанатов гостей продолжился во время матча, когда бразилец получал мяч.

Ранее в прессе сообщалось об инциденте с расистскими оскорблениями футболиста во время матча первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

После 24 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на 10-й строчке, у команды в активе 30 очков.