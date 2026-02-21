«Интер» обыграл «Лечче» в 26-м туре Серии А, Генрих Мхитарян забил один из голов

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Лечче» и «Интером». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник чёрно-синих отличился на 75-й минуте. На 82-й минуте защитник Мануэль Аканджи увеличил преимущество миланцев.

«Интер» после 26 матчей возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 64 очка. «Лечче» располагается на 17-й строчке в чемпионате, набрав 24 очка.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют с «Дженоа», а «Лечче» встретится с «Комо». Оба матча пройдут 28 февраля.