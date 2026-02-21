Скидки
Футбол

Алексей Березуцкий: ЦСКА провёл отличную трансферную кампанию, поставлю пятёрку с плюсом

Алексей Березуцкий: ЦСКА провёл отличную трансферную кампанию, поставлю пятёрку с плюсом
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий оценил работу армейцев в рамках зимнего трансферного окна.

«ЦСКА провёл отличную трансферную кампанию. Наконец-то решили вопрос с нападающим. Баринов – великолепный игрок. Позиция центрального защитника тоже требовала усиления после ухода Дивеева. Понятно, что ещё надо посмотреть, как ребята покажут себя в чемпионате, но сейчас поставлю пятёрку с плюсом.

Обмен Дивеева на Гонду был обоюдовыгодным. Нам был нужен нападающий, «Зениту» – русский игрок», – приводит слова Березуцкого Metaratings.ru.

В рамках зимнего трансферного окна армейцы приобрели у «Локомотива» полузащитника Дмитрия Баринова, у «Краснодара» — полузащитника Данилу Козлова, у «Зенита» — нападающего Лусиано Гонду, у «Урала» — нападающего Максима Воронова. Также москвичи подписали защитника Матеуса Рейса в качестве свободного агента.

