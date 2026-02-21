«Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, пропустив на 90-й минуте

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Осасуна» и мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Осасуны» Анте Будимир на 38-й минуте, реализовав пенальти. На 73-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор счёт сравнял. Победу хозяевам принёс точный удар нападающего Рауля на 90-й минуте, установившего окончательный счёт — 2:1.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Хетафе» 2 марта, а «Осасуна» на день раньше на выезде встретится с «Валенсией».