Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Осасуна — Реал Мадрид, результат матча 21 февраля 2026, счёт 2:1, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, пропустив на 90-й минуте
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Осасуна» и мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38'     1:1 Винисиус Жуниор – 73'     2:1 Рауль – 90'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Осасуны» Анте Будимир на 38-й минуте, реализовав пенальти. На 73-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор счёт сравнял. Победу хозяевам принёс точный удар нападающего Рауля на 90-й минуте, установившего окончательный счёт — 2:1.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Хетафе» 2 марта, а «Осасуна» на день раньше на выезде встретится с «Валенсией».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
