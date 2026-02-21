Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Метцем»

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Метц». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Эрнандес, Бералдо, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Фернандес, Рамуш, Баркола, Дуэ.

«Метц»: Фишер, Куао, Сане, Гбамен, Йегбе, Балло-Туре, Цитаишвили, Туре, Траоре, Диалло, Мишаль.

Это шестой подряд выход россиянина в стартовом составе парижского клуба. Ранее Сафонов выходил в стартовом составе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0) и «Ренном» (1:3), а также в матчах Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) и «Монако» (3:2).

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Метц» располагается на последней, 18-й строчке, у команды в активе 13 очков.

В предыдущем туре «ПСЖ» в выездном матче уступил «Ренну» со счётом 1:3, а «Метц» на своём поле с таким же счётом проиграл «Осеру».