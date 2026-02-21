«Решили, что надо разъединить нашу банду». Быстров — о переходе из «Зенита» в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров вспомнил детали своего трансфера из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году и обвинил экс-сокомандника Владислава Радимова в произошедшем.

– Когда уходил, сказал, если меня позовут обратно, соглашусь. Поэтому, когда меня позвали (из «Спартака» в «Зенит»), вопрос был решён.

– Ты понимал, какая будет реакция?

– Да. В принципе, реакция была намного хуже, когда я переходил из «Зенита» в «Спартак».

– Была хуже?

– 100%. Чтоб ты понимал, что было. Я ещё не перешёл, первый день, только слухи пошли — еду возле «Петровского» на машине, и мне вот так вот (показывает неприличный жест. — Прим. «Чемпионата») человек 10 со всех сторон показывают. Только я к вечеру узнал, что это реально будет, позвал в баню всех.

– Сообщить команде?

– Что значит команда? 100% Радим (Владислав Радимов. — Прим. «Чемпионата»), Спивак, все три-четыре деда, которые там находились – они были в курсе того, что меня хотят продать. И они 100% дали на это добро. И в интервью говорили потом, что ничего не знали. Не знали те, с кем я общался, все молодые. А они всё знали, и потом в интервью говорили: «Я пытался отговорить» и т.д. Смешно смотреть.

– Но Радимов же потом говорил, что не всё сделал.

– Радимов говорил в открытую, что повлиял, чтобы меня продали, вот и всё. Вот так поднял две руки и сказал: «Конечно. За € 5 млн я его сейчас сам в Москву отвезу». Просто решили, что надо разъединить нашу банду, что мы слишком громко в городе себя ведём. Тем более после случая в твоём кафе (конфликт в кафе Александра Кержакова «Лукоморье» в мае 2005 года. – Прим. «Чемпионата»), где с пистолетами и полицейскими. Буквально после этого случая прошло меньше месяца, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.