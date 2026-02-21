Скидки
Тренер «Астон Виллы» Эмери: мы занимаем третье место в АПЛ — это положительный результат

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничьей в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Стах – 31'     1:1 Абрахам – 88'    

«Это не лучший результат, но и не худший. Когда мы проигрывали на 89-й минуте со счётом 0:1, ничья выглядела чем-то по-настоящему фантастическим. Нам следует сохранять позитивный настрой. Мы должны принять этот результат, потому что каждая команда показывает свои возможности, а также иллюстрирует, насколько сложна Премьер-лига.

Мы по-прежнему занимаем третье место в турнирной таблице, сегодня смогли заработать очко, думаю, всё это можно принять как положительный результат и продолжать двигаться вперёд, потому что мы стараемся сохранять стабильность на протяжении 38 матчей. Сейчас идёт 27-й тур, мы по-прежнему на третьем месте. Конечно, мы потеряли несколько очков дома, обычно мы и раньше не проигрывали, но я с оптимизмом смотрю на то, как мы будем продолжать работать и строить команду», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба из Бирмингема.

«Астон Вилла» избежала поражения от «Лидс Юнайтед» в 27-м туре АПЛ
