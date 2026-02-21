Скидки
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду забил 500 голов после наступления 30 лет

Криштиану Роналду забил 500 голов после наступления 30 лет
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился на 13-й минуте матча с «Аль-Хазмом» в 23-м туре Про-Лиги. На данный момент счёт 2:0 в пользу «Аль-Насра». Тем самым португалец забил 500 голов после наступления 30 лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романов в социальной сети X.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
2-й тайм
2 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Роналду – 13'     2:0 Коман – 30'    

Отметим, это стало 963-м взятием ворот в карьере португальского нападающего.

В нынешнем сезоне Роналду забил 20 мячей в 22 встречах за «Аль-Наср» во всех турнирах. На данный момент его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка за 21 матч. Возглавляет таблицу «Аль-Хиляль», у которого 53 очка

