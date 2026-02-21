«Осасуна» прервала победную серию «Реала» из восьми матчей в Ла Лиге
«Осасуна» прервала победную серию мадридского «Реала» из восьми матчей в Ла Лиге, обыграв «сливочных» в матче 25-го тура испанского чемпионата со счётом 2:1.
Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38' 1:1 Винисиус Жуниор – 73' 2:1 Рауль – 90'
Ранее «Реал» одержал победы в турнире над «Севильей» (2:0), «Бетисом» (5:1), «Леванте» (2:0), «Вильярреалом» (2:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Валенсией» (2:0) и «Реалом Сосьедад» (4:1).
После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.
В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Хетафе» 2 марта, а «Осасуна» на день раньше на выезде встретится с «Валенсией».
