Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Тренер «Челси» Росеньор: я бы хотел видеть больше остроты в нашей игре

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор оценил результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Педро – 4'     1:1 Флемминг – 90+3'    
Удаления: Фофана – 72' / нет

«Красная карточка Фофана? Вина не на нём, всё дело в выступлении всей команды. С момента первого взятия ворот нам не хватало остроты, когда мы контролировали игру. Я бы хотел видеть больше остроты в нашей игре, чтобы наши атаки развивались волнами: одна за одной. Мы действовали слишком осторожно при игре с мячом. Когда одна команда имеет преимущество лишь в один гол, всякое может произойти.

Случается удаление — и вот вы остаётесь в меньшинстве. Мы понимали, что главное оружие соперника — стандартные положения в исполнении Уорд-Прауса. Играли агрессивно, поскольку это был единственный способ забить при игре вдесятером. Но мы всё равно не смогли довести дело до конца.

Думаю, больше всего расстраивают последние две домашние игры. Мы вели в счёте и контролировали ход этих встреч, мы не победили ни в одной из них — вот что наиболее досадно. Вина не лежит на каком-то одном игроке», — приводит слова Росеньора официальный сайт лондонского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
