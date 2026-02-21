Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

«Учитывая финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день, считаю, что довольно-таки неплохо получилось. Как и говорил в начале сезона, мы в чемпионат вошли недоукомплектованные. Это была проблема, которая очень сильно сказалась в концовке первой части чемпионата, когда уже приходилось задействовать наших дублёров.

Сейчас считаю, что мы наш состав выровняли. У нас есть на позициях конкуренция. В этом плане, конечно, мы позитивно смотрим. Теперь осталось встроить новичков в нашу игровую модель.

Рекена приехал буквально позавчера, но мы уже сегодня его задействовали, в оставшееся время нам надо его тоже правильно оценить и понять, как его будем использовать. С другими новичками уже есть понимание», — сказал Адиев в интервью пресс-службе клуба.

В зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» пришли защитники Гонсало Рекена и Дани Фернандес, полузащитники Кирилл Столбов и Джеффри Чинеду, а также нападающий Артём Шуманский.