Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»

Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

«Учитывая финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день, считаю, что довольно-таки неплохо получилось. Как и говорил в начале сезона, мы в чемпионат вошли недоукомплектованные. Это была проблема, которая очень сильно сказалась в концовке первой части чемпионата, когда уже приходилось задействовать наших дублёров.

Сейчас считаю, что мы наш состав выровняли. У нас есть на позициях конкуренция. В этом плане, конечно, мы позитивно смотрим. Теперь осталось встроить новичков в нашу игровую модель.

Рекена приехал буквально позавчера, но мы уже сегодня его задействовали, в оставшееся время нам надо его тоже правильно оценить и понять, как его будем использовать. С другими новичками уже есть понимание», — сказал Адиев в интервью пресс-службе клуба.

В зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» пришли защитники Гонсало Рекена и Дани Фернандес, полузащитники Кирилл Столбов и Джеффри Чинеду, а также нападающий Артём Шуманский.

Материалы по теме
Адиев оценил готовность «Крыльев Советов» ко второй части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android