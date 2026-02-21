Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альваро Арбелоа высказался после поражения «Реала» в матче с «Осасуной»

Альваро Арбелоа высказался после поражения «Реала» в матче с «Осасуной»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал результат матча 25-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Столичная команда уступила со счётом 1:2.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38'     1:1 Винисиус Жуниор – 73'     2:1 Рауль – 90'    

«Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил. Два очень непростых решения об офсайде — не в нашу пользу.

Мы играли не лучшим образом, нужно действовать намного лучше и интенсивнее. Нелегко делать это, играя в середине и конце недели, но это то, чего от нас ждут. Это «Реал» Мадрид. Я знал, что будет сложно, и не ошибался. Никому не нравится проигрывать, особенно нам. Это будет длинный сезон, как я говорил, он ещё даже не начался. И по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам недоставало скорости. Когда соперник глубоко обороняется, надо быстрее перемещать мяч. Надо создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево — это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не означает, потому что через четыре дня нам предстоит битва за выживание (в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело. Для сомнений места нет. Я верю в команду. Нам нужна стабильность. Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока всё самое лучшее, потому что они все нам нужны», — приводит слова Арбелоа AS.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

Материалы по теме
Такого с «Реалом» не было 15 лет! Винисиус тащил как мог, но «Осасуне» всё же проиграли
Такого с «Реалом» не было 15 лет! Винисиус тащил как мог, но «Осасуне» всё же проиграли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android