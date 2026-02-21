Скидки
Малафеев назвал причину своего отсутствия на Кубке Легенд

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев объяснил своё отсутствие на Кубке Легенд, который проходит в Москве.

«Меня засыпали вопросами, почему я отказался от участия в Кубке Легенд. Отвечу просто — приглашения не получал. Поэтому смотрю турнир по телевизору и немного ностальгирую», — написал Малафеев в своём телеграм-канале.

В турнире участвуют команды ветеранов. В 2026 году на Кубке Легенд выступают сборная мира, московские «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, а также «Зенит» из Санкт‑Петербурга. Методом жеребьёвки команды были разбиты на две группы. По результатам группового турнира в финале, 22 февраля, встретятся «Спартак» и ЦСКА.

