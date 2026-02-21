Скидки
23:05 Мск
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: Холл сравнял счёт на 22-й минуте

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: Холл сравнял счёт на 22-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступает Томас Брамэлл. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 О'Райли – 14'     1:1 Холл – 22'     2:1 О'Райли – 27'    

На 22-й минуте Льюис Холл забил ответный мяч. Ранее, на 14-й минуте, Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

На данный момент «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл» с 36 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» на домашнем стадионе встретятся с «Эвертоном». Оба матча пройдут 28 февраля.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс высказался о чемпионской гонке АПЛ
