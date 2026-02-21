«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: О'Райли оформил дубль на 27-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступает Томас Брамэлл. На данный момент счёт 2:1 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 27-й минуте Нико О'Райли оформил дубль. Ранее, на 14-й минуте, О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 22-й минуте Льюис Холл забил ответный мяч.

На данный момент «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл» с 36 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» на домашнем стадионе встретятся с «Эвертоном». Оба матча пройдут 28 февраля.