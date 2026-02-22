Дубль О'Райли помог «Манчестер Сити» переиграть «Ньюкасл Юнайтед» в 27-м туре АПЛ

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

На 14-й минуте Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 22-й минуте Льюис Холл забил ответный мяч. На 27-й минуте О'Райли оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с 56 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» на домашнем стадионе встретятся с «Эвертоном». Оба матча пройдут 28 февраля.