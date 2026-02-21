Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани: в игре с «Айнтрахтом» мы были слишком расслабленными

Тренер «Баварии» Компани: в игре с «Айнтрахтом» мы были слишком расслабленными
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16'     2:0 Кейн – 20'     3:0 Кейн – 68'     3:1 Буркардт – 77'     3:2 Калимуэндо – 86'    

«Мы были слишком расслабленными, упустили много шансов. До третьего гола мы действительно доминировали. В случае с Гарри это был типичный фол на нападающем в штрафной площади (речь об эпизоде во втором тайме, когда «Айнтрахт» получил право пробить пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Мы подарили им второй гол. «Айнтрахт» усилил натиск к концу матча. Это футбол, у нас есть три очка, это здорово. У нас сейчас обычная неделя [без международных матчей], что для нас большая роскошь, поэтому я хотел, чтобы мы выложились на полную с первой до последней минуты.

В какой-то степени мы сами выбили себя из игры. «Айнтрахт» очень хорошо сыграл в конце, но мы доминировали на протяжении большей части матча и многое сделали правильно. Нам следует извлечь из этого урок, мы находимся в идеальном положении перед следующей игрой [с дортмундской «Боруссией»]. Возможно, это будет самая сложная встреча, но мы полны решимости. Всё складывается для нас идеально. Соперник считает, что может представлять опасность для нас, мы тоже так считаем. Это будет первоклассный матч.

Судя по всему, с Альфонсо Дэвисом всё не так плохо (игрок получил травму в этом матче. — Прим. «Чемпионата»). Не знаю, займёт ли его восстановление две или четыре недели, но думаю, что это продлится не очень долго», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Комментарии
Новости. Футбол
