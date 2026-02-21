Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хазм» в Про-Лиге

Завершился матч 23-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хазм». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 4:0 праздновала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 13-й минуте. Вингер Кингсли Коман забил второй гол хозяев поля на 30-й минуте. Во втором тайме Габриэл Анжело сделал счёт разгромным. Криштиану Роналду оформил дубль на 80-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 4:0.

На данный момент «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков за 22 матча. «Аль-Хазм» заработал 24 очка и располагается на 12-й строчке.