Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Аль-Хиляль — Аль-Иттихад, результат матча 21 февраля 2026, счет 1:1, 23-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» в большинстве не смог обыграть «Аль-Иттихад» и упустил лидерство в Про-Лиге
Комментарии

Завершился матч 23-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Малком – 6'     1:1 Ауар – 53'    
Удаления: нет / Кадеш – 9'

Счёт в матче открыл бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Малком на шестой минуте встречи. На девятой минуте защитник гостей Хассан Кадеш получил красную карточку. На 53-й минуте полузащитник «Аль-Иттихада» Уссем Ауар сравнял счёт.

Отметим, нападающий Карим Бензема, перешедший из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка за 22 матча. Возглавляет таблицу «Аль-Наср», у которого 55 очков. «Аль-Иттихад» заработал 38 очков и располагается на шестой строчке.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
