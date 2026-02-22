«Аль-Хиляль» в большинстве не смог обыграть «Аль-Иттихад» и упустил лидерство в Про-Лиге

Завершился матч 23-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Малком на шестой минуте встречи. На девятой минуте защитник гостей Хассан Кадеш получил красную карточку. На 53-й минуте полузащитник «Аль-Иттихада» Уссем Ауар сравнял счёт.

Отметим, нападающий Карим Бензема, перешедший из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка за 22 матча. Возглавляет таблицу «Аль-Наср», у которого 55 очков. «Аль-Иттихад» заработал 38 очков и располагается на шестой строчке.