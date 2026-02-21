Йозеф Блаттер: Трамп — худшее, что когда-либо случалось с ФИФА

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал миграционную политику и визовые запреты в США, а таже президента страны Дональда Трампа.

«На этом чемпионате мира главным победителем станут Соединённые Штаты, а не зрители. В принципе, чемпионат мира не должен проводиться в стране, которая не выдаёт визы всем желающим. В Соединённых Штатах действует клеветническая политика против всего иностранного. И это печально. Это печально для социальной и культурной ценности футбола.

Трамп — худшее, что когда-либо случалось с ФИФА. И этому нет никакого возражения», — приводит слова Блаттера RMC Sport.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).