Полузащитник «Баварии» Мусиала высказался о победе над «Айнтрахтом»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился впечатлениями от матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

«Чувствую себя замечательно и доволен сегодняшней игрой. Мне ещё нужно некоторое время, чтобы прийти в себя [после травмы]. Мы всегда должны отдавать все силы и быть максимально сконцентрированными, независимо от игры или иных обстоятельств. Должны извлечь из этого урок, подобное случается, но, к счастью, мы заработали-таки три очка. Теперь же у нас есть целая неделя на подготовку к матчу с дортмундской «Боруссией», — приводит слова Мусиалы официальный сайт мюнхенского клуба.