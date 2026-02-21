Полузащитник «Баварии» Мусиала высказался о победе над «Айнтрахтом»
Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился впечатлениями от матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).
Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16' 2:0 Кейн – 20' 3:0 Кейн – 68' 3:1 Буркардт – 77' 3:2 Калимуэндо – 86'
«Чувствую себя замечательно и доволен сегодняшней игрой. Мне ещё нужно некоторое время, чтобы прийти в себя [после травмы]. Мы всегда должны отдавать все силы и быть максимально сконцентрированными, независимо от игры или иных обстоятельств. Должны извлечь из этого урок, подобное случается, но, к счастью, мы заработали-таки три очка. Теперь же у нас есть целая неделя на подготовку к матчу с дортмундской «Боруссией», — приводит слова Мусиалы официальный сайт мюнхенского клуба.
