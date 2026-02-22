Скидки
Футбол

«Хорошая и очень открытая игра». Кейн — о победе «Баварии» над «Айнтрахтом»

«Хорошая и очень открытая игра». Кейн — о победе «Баварии» над «Айнтрахтом»
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий касательно победы своей команды в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2). Футболист оформил дубль в этой встрече.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16'     2:0 Кейн – 20'     3:0 Кейн – 68'     3:1 Буркардт – 77'     3:2 Калимуэндо – 86'    

«Это была хорошая и очень открытая игра, мы заслужили три очка. Две ошибки в конце немного осложнили ситуацию, этого можно было избежать. Три очка — это главное. Мы можем быть довольными и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии. В следующем туре мюнхенская команда 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией».

