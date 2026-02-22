«Хорошая и очень открытая игра». Кейн — о победе «Баварии» над «Айнтрахтом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий касательно победы своей команды в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2). Футболист оформил дубль в этой встрече.

«Это была хорошая и очень открытая игра, мы заслужили три очка. Две ошибки в конце немного осложнили ситуацию, этого можно было избежать. Три очка — это главное. Мы можем быть довольными и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии. В следующем туре мюнхенская команда 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией».