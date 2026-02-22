Скидки
Кальяри — Лацио, результат матча 21 февраля 2026, счёт 0:0, 26-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» и «Кальяри» не забили голов и сыграли вничью в 26-м туре Серии А
Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Кальяри» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антонио Рапуано. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим
Удаления: Мина – 85' / нет

На 85-й минуте защитник хозяев поля Йерри Мина получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

На данный момент «Лацио» набрал 34 очка. После 26 матчей римская команда занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 29 очками располагается на 13-й строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 64 очками.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Торино» 1 марта. За два дня до этого «Кальяри» встретится с «Пармой».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
