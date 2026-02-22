«Лацио» и «Кальяри» не забили голов и сыграли вничью в 26-м туре Серии А

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Кальяри» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антонио Рапуано. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

На 85-й минуте защитник хозяев поля Йерри Мина получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

На данный момент «Лацио» набрал 34 очка. После 26 матчей римская команда занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 29 очками располагается на 13-й строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 64 очками.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Торино» 1 марта. За два дня до этого «Кальяри» встретится с «Пармой».