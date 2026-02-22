Фото: реакция Винисиуса на провокации болельщиков во время матча «Реала» с «Осасуной»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на провокации болельщиков «Осасуны» после своего гола в матче 25-го тура испанской Ла Лиги между командами. 25-летний футболист сравнял счёт в матче на 73-й минуте и отпраздновал его, приложив палец к уху, тем самым ответив трибунам на свист. «Осасуна» выиграла со счётом 2:1.

Фото: кадр из трансляции

Во время игры болельщики «Осасуны» свистели, скандировали: «Винисиус, пляжный мяч» (отсылка к тому, что он не получил «Золотой мяч» 2024 года — прим. «Чемпионата»), а также выкрикивали в адрес Винисиуса «дурак».

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Хетафе» 2 марта, а «Осасуна» на день раньше на выезде встретится с «Валенсией».