Атлетико Мадрид — Эспаньол, результат матча 21 февраля 2026, счёт 4:2, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» победил «Эспаньол» в матче 25-го тура Ла Лиги, Сёрлот оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Эспаньол». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу в матче со счётом 4:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Каррерас – 6'     1:1 Сёрлот – 21'     2:1 Симеоне – 49'     3:1 Лукман – 58'     4:1 Сёрлот – 72'     4:2 Эспосито – 80'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Эспаньола» Хофре Каррерас на шестой минуте. На 21-й минуте форвард «Атлетико» Александр Сёрлот сравнял счёт. На 49-й минуте Джулиано Симеоне вывел хозяев вперёд. На 58-й минуте Адемола Лукман забил третий мяч в ворота «Эспаньола». На 72-й минуте Александр Сёрлот оформил дубль, а через восемь минут отличился полузащитник гостей Эду Эспосито, который установил окончательный счёт в игре — 4:2.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эспаньол» располагается на шестой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Овьедо» 28 февраля, а «Эспаньол» на день позже встретится с «Эльче».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
