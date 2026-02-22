Скидки
ПСЖ — Метц, результат матча 21 февраля 2026, счёт 3:0, 23-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» разгромил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов отыграл «на ноль»
Комментарии

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Метц». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на третьей минуте. В добавленное к первому тайму время форвард Брэдли Баркола удвоил преимущество хозяев. На 77-й минуте Гонсалу Рамуш забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт с игре — 3:0. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл полный матч и отыграл его «на ноль».

После 23 игр французского чемпионата «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» располагается на последней, 18-й строчке, у команды в активе 13 очков.

В следующем туре «Метц» на своём поле сыграет с «Брестом» 1 марта, а «ПСЖ» на день раньше на выезде встретится с «Гавром».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
«Монако» без Головина победил «Ланс» в матче Лиги 1, отыгравшись с 0:2 за 10 минут
