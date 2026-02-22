Матвей Сафонов провёл четвёртый «сухой» матч за «ПСЖ» в нынешнем сезоне

Российский голкипер Матвей Сафонов в четвёртый раз отыграл «на ноль» в нынешнем сезона за «ПСЖ».

Россиянин вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (3:0).

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Россиянин выступает за парижан с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

После 23 игр французского чемпионата «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» располагается на последней, 18-й строчке, у команды в активе 13 очков. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Гавром».