Матвей Сафонов провёл четвёртый «сухой» матч за «ПСЖ» в нынешнем сезоне
Российский голкипер Матвей Сафонов в четвёртый раз отыграл «на ноль» в нынешнем сезона за «ПСЖ».
Россиянин вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (3:0).
Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3' 2:0 Баркола – 45+3' 3:0 Рамуш – 77'
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Россиянин выступает за парижан с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
После 23 игр французского чемпионата «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» располагается на последней, 18-й строчке, у команды в активе 13 очков. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Гавром».
