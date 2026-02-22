«Атланта» с Миранчуком проиграла «Цинциннати» на старте сезона МЛС
Завершился первый матч нового сезона МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
США — Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
2 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Денки – 80' 2:0 Хагглунд – 90'
В составе победителей забивали Кевин Денки и Ник Хагглунд.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.
В следующем туре МЛС «Цинциннати» сыграет с «Миннесотой Юнайтед», а «Атланта» проведёт матч с «Сан-Хосе Эртквейкс». Оба матча пройдут 1 марта.
Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.
