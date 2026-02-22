Скидки
Футбол

Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру Забарного в нынешнем сезоне

Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру Забарного в нынешнем сезоне
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на предложение использовать защитника Илью Забарного в полузащите после матча с «Метцем» (3:0) в 23-м туре чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

«Забарный очень сильный игрок, но он центральный защитник. Я практически никогда не использую центрального защитника в полузащите. Почти никогда, скажем так. Обычно эта позиция для футболиста с яркими индивидуальными качествами, скорее атакующего плана, чем оборонительного.

Если посмотреть, кто играл у меня в центре поля, то это, как правило, игроки с атакующим профилем. Витинья, например, действовал ближе к атаке. Обычно это футболисты с большей креативностью и индивидуальным мастерством.

Но Забарный сыграл на этом уровне, и я очень доволен. Это его первый сезон, и непросто сразу обрести уверенность и быть готовым выходить на каждый матч. Тем не менее я очень удовлетворён его выступлением», — приводит слова Энрике Footmercato.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

