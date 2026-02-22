Защитник «Челси» Фофана выложил расистские сообщения после матча с «Бёрнли»

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана опубликовал в «сториз« расистские сообщения, которые получил после домашнего матча 27-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1).

25-летний француз был удалён на 72-й минуте встречи, получив вторую жёлтую карточку.

«2026 год, а всё то же самое — ничего не меняется. Эти люди так и не будут наказаны. Вы проводите масштабные кампании против расизма, но в действительности никто ничего не делает», — написал Фофана на своей странице в соцсетях.

К этой публикации защитник также прикрепил несколько скриншотов с оскорблениями на расовой почве, которые ему присылали пользователи и болельщики.

