Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Фофана выложил расистские сообщения после матча с «Бёрнли»

Защитник «Челси» Фофана выложил расистские сообщения после матча с «Бёрнли»
Комментарии

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана опубликовал в «сториз« расистские сообщения, которые получил после домашнего матча 27-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1).

25-летний француз был удалён на 72-й минуте встречи, получив вторую жёлтую карточку.

«2026 год, а всё то же самое — ничего не меняется. Эти люди так и не будут наказаны. Вы проводите масштабные кампании против расизма, но в действительности никто ничего не делает», — написал Фофана на своей странице в соцсетях.

К этой публикации защитник также прикрепил несколько скриншотов с оскорблениями на расовой почве, которые ему присылали пользователи и болельщики.

Фанаты «Челси» спели про Абрамовича на акции против руководства

Материалы по теме
АПЛ: у «Манчестер Сити» дежавю, а Росеньор пришёлся кстати в «Челси»
АПЛ: у «Манчестер Сити» дежавю, а Росеньор пришёлся кстати в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android