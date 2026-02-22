Полузащитник «Баварии» Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

«Бавария» на своём поле обыграла «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бундеслиги — 3:2.

Дубль оформил Гарри Кейн, ещё один мяч забил Павлович. У гостей отличились Буркардт и Калимуэндо. Встречу также провёл атакующий полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала. Эта победа стала для него 100-й в рамках Бундеслиги.

Немецкий футболист стал самым молодым игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка. Сейчас Мусиале 22 года и 360 дней, сообщает Opta.

В следующем туре «Бавария» 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», «Айнтрахт» 1 марта примет «Фрайбург».

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню