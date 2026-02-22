Скидки
Фрайбург — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Баварии» Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

Комментарии

«Бавария» на своём поле обыграла «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бундеслиги — 3:2.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16'     2:0 Кейн – 20'     3:0 Кейн – 68'     3:1 Буркардт – 77'     3:2 Калимуэндо – 86'    

Дубль оформил Гарри Кейн, ещё один мяч забил Павлович. У гостей отличились Буркардт и Калимуэндо. Встречу также провёл атакующий полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала. Эта победа стала для него 100-й в рамках Бундеслиги.

Немецкий футболист стал самым молодым игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка. Сейчас Мусиале 22 года и 360 дней, сообщает Opta.

В следующем туре «Бавария» 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», «Айнтрахт» 1 марта примет «Фрайбург».

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню

Комментарии
