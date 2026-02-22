Полузащитник «Баварии» Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги
«Бавария» на своём поле обыграла «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бундеслиги — 3:2.
Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16' 2:0 Кейн – 20' 3:0 Кейн – 68' 3:1 Буркардт – 77' 3:2 Калимуэндо – 86'
Дубль оформил Гарри Кейн, ещё один мяч забил Павлович. У гостей отличились Буркардт и Калимуэндо. Встречу также провёл атакующий полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала. Эта победа стала для него 100-й в рамках Бундеслиги.
Немецкий футболист стал самым молодым игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка. Сейчас Мусиале 22 года и 360 дней, сообщает Opta.
В следующем туре «Бавария» 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», «Айнтрахт» 1 марта примет «Фрайбург».
