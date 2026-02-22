Скидки
Тренер «Аякса» сообщил, что Александр Зинченко попрощался с командой

Тренер «Аякса» сообщил, что Александр Зинченко попрощался с командой
Комментарии

Главный тренер «Аякса» Фред Грим рассказал, как травма левого защитника Александра Зинченко повлияла на команду, и высказался о других потерях в составе.

«На данный момент Коу Итакура всё ещё травмирован — он не примет участия в субботнем матче. Кроме того, ситуация с Александром Зинченко известна. Это разочарование, но такая реакция логична. Это заметно в команде и среди всех, кто связан с «Аяксом». Особенно когда разговариваешь с самим Александром. Он чувствует вину из-за этой травмы и пытается справиться с этим. Это в его характере.

Он попрощался с командой, поскольку его реабилитация будет проходить не в Амстердаме. Это был эмоциональный момент», — сказал Грим в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 14 февраля 29-летний украинец был заменён уже на шестой минуте домашнего матча 23-го тура Эредивизии с командой «Фортуна Ситтард» (4:1).

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

