Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду сделал заявление о своём будущем в футболе

Криштиану Роналду сделал заявление о своём будущем в футболе
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился дублем в матче с «Аль-Хазмом» в 23-м туре Про-Лиги. Его команда в итоге победила 4:0, а после матча португалец сделал заявление о своём будущем.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Роналду – 13'     2:0 Коман – 30'     3:0 Анжело – 77'     4:0 Роналду – 80'    

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться», — приводит слова Роналду Фабрицио Романо у себя в соцсетях.

В нынешнем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка в 21 встрече. Лидирует «Аль-Хиляль», в активе которого 53 очка.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки

Материалы по теме
Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хазм» в Про-Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android