Криштиану Роналду сделал заявление о своём будущем в футболе
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился дублем в матче с «Аль-Хазмом» в 23-м туре Про-Лиги. Его команда в итоге победила 4:0, а после матча португалец сделал заявление о своём будущем.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Роналду – 13' 2:0 Коман – 30' 3:0 Анжело – 77' 4:0 Роналду – 80'
«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться», — приводит слова Роналду Фабрицио Романо у себя в соцсетях.
В нынешнем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.
На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка в 21 встрече. Лидирует «Аль-Хиляль», в активе которого 53 очка.
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки
