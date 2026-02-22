Криштиану Роналду сделал заявление о своём будущем в футболе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился дублем в матче с «Аль-Хазмом» в 23-м туре Про-Лиги. Его команда в итоге победила 4:0, а после матча португалец сделал заявление о своём будущем.

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться», — приводит слова Роналду Фабрицио Романо у себя в соцсетях.

В нынешнем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка в 21 встрече. Лидирует «Аль-Хиляль», в активе которого 53 очка.

