Sofascore оценил игру Сафонова и Забарного в матче «ПСЖ» — «Метц»

Статистический портал Sofascore, специализирующийся на оценке выступлений футболистов и аналитике матчей, выставил оценки игрокам «Пари Сен-Жермен» за игру с «Метцем».

Российский вратарь команды Матвей Сафонов получил оценку 6,8, при этом по его воротам не было нанесено ни одного удара. Сафонов провёл на поле все 90 минут.

Украинский защитник Илья Забарный также отыграл весь матч и получил оценку 7,4. Он показал надёжную игру в обороне.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш с оценкой 8,8. Ниже, чем у Сафонова, баллы получили только Дро Фернандес и Лукас Бералдо — по 6,5.

