Санкт-Паули — Вердер Бремен. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Интер Майами» с Месси и Де Паулем разгромно проиграл в МЛС «Лос-Анджелесу» с Соном

На стадионе «Би-Эм-О Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США) прошёл матч 1-го тура регулярного сезона МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:0.

США — Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Мартинес – 38'     2:0 Буанга – 73'     3:0 Ордас – 90+4'    

Голами в составе победителей отметились Давид Мартинес, Дени Буанга и Натан Ордас. Сон Хын Мин записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей в старте сыграли Лионель Месси и Родриго Де Пауль. Оба провели на поле весь матч и не отметились результативными действиями. Луис Суарес появился на поле со скамейки запасных.

В следующем матче МЛС «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Хьюстоном», а «Интер Майами» отправится в гости к «Орландо».

Таблица МЛС
Календарь МЛС
