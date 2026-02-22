«Интер Майами» с Месси и Де Паулем разгромно проиграл в МЛС «Лос-Анджелесу» с Соном

На стадионе «Би-Эм-О Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США) прошёл матч 1-го тура регулярного сезона МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Давид Мартинес, Дени Буанга и Натан Ордас. Сон Хын Мин записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей в старте сыграли Лионель Месси и Родриго Де Пауль. Оба провели на поле весь матч и не отметились результативными действиями. Луис Суарес появился на поле со скамейки запасных.

В следующем матче МЛС «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Хьюстоном», а «Интер Майами» отправится в гости к «Орландо».