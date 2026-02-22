Себальос обратился к болельщикам после своей ошибки в проигранном матче с «Осасуной»
Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после поражения «сливочных» в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:2). Перед победным голом команды из Памплоны футболист сделал неточную передачу, которую перехватил соперник и начал атаку, завершившуюся взятием ворот гостей.
Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38' 1:1 Винисиус Жуниор – 73' 2:1 Рауль – 90'
«Я беру ответственность», — написал Себальос.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
