Себальос обратился к болельщикам после своей ошибки в проигранном матче с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после поражения «сливочных» в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:2). Перед победным голом команды из Памплоны футболист сделал неточную передачу, которую перехватил соперник и начал атаку, завершившуюся взятием ворот гостей.

«Я беру ответственность», — написал Себальос.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

