«Это потрясающее выступление!» Поконьоли — о победе «Монако» над «Лансом»

Тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал волевую победу своей команды в матче 23-го тура Лиги 1 с «Лансом», завершившемся со счётом 3:2. Команда проигрывала по ходу встречи 0:2, но смогла переломить ход игры и добиться победы.

«Это потрясающее выступление! Отыграться после двух пропущенных голов здесь, в таких условиях, — это великолепно. Учитывая, что мы играли в середине недели, с сокращённым составом и вносили коррективы по ходу матча, показать такую игру — это фантастика. Я очень горжусь игроками, как теми, кто вышел в стартовом составе, так и теми, кто вышел на замену. Командный дух, связь с нашими болельщиками… Всё это совпало, и получился отличный вечер. Это может дать нам много в будущем.

«Ланс» — очень сильная команда на домашнем поле, с высоким уровнем мастерства и отличным тренером. Я сталкивался с подобной ситуацией в прошлом году, но в футболе серии побед рано или поздно заканчиваются. У меня было предчувствие, что сегодня вечером всё может измениться. Нужны уверенность, удача, но прежде всего — сила духа. Мы придерживались нашего плана, нам удалось заставить их усомниться в себе. Теперь «Лансу» предстоит защищать первое место, что тоже меняет ситуацию. Со своей стороны, мы приложили необходимые усилия, чтобы справиться с таким матчем и одержать победу, которая закалила наш характер», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.

После 23 матчей «Монако» занимает шестое место с 34 очками. «Ланс» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 52 очками. Лидирует в Лиге 1 «ПСЖ» с 54 очками.