«Тоттенхэм» — «Арсенал»: во сколько начало матча 27-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 матчей АПЛ «канониры» заработали 58 очков и занимают первое место. «Шпоры» набрали 29 очков в 26 встречах и располагаются на 16-й строчке.

В минувшем матче «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2. «Тоттенхэм» во встрече 26-го тура уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2. В следующем туре «канониры» встретятся с «Челси» (1 марта), а «шпоры» — с «Фулхэмом» (1 марта).

