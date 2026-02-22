Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Тоттенхэм — Арсенал: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 19:30

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
После 27 матчей АПЛ «канониры» заработали 58 очков и занимают первое место. «Шпоры» набрали 29 очков в 26 встречах и располагаются на 16-й строчке.

В минувшем матче «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2. «Тоттенхэм» во встрече 26-го тура уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2. В следующем туре «канониры» встретятся с «Челси» (1 марта), а «шпоры» в тот же день сыграют с «Фулхэмом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
