Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Метцем» от L’Équipe

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в своей команде от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 23-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Метц» (3:0). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи.

Издание оценило игру Сафонова, который вышел с первых минут и отыграл весь матч, на 5 из 10. Такая же оценка у защитника Лукаса Бералдо, полузащитника Дро Фернандеса и нападающего Дезире Дуэ. Защитник Илья Забарный получил оценку 6, главный тренер парижан Луис Энрике — 7.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Метцем» от L’Équipe:

Сафонов — 5, Хакими — 6, Забарный — 6, Бералдо — 5, Л. Эрнандес — 6, Ли Кан Ин — 6, Дро Фернандес — 5, Заир-Эмери — 7, Дезире Дуэ — 5, Рамуш — 7, Баркола — 6.