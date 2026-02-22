«В футболе возможно всё». Поконьоли — о втором стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ»

Тренер «Монако» Себастьен Поконьоли после волевой победы своей команды над «Лансом» (3:2) ответил на вопрос, можно ли считать эту победу приливом уверенности перед матчем с «ПСЖ». Встреча состоится 25 февраля в рамках второго стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче «Монако» уступил со счётом 2:3.

«Победа здесь [над «Лансом»], на этом стадионе, над такой высококлассной командой, безусловно, придаёт нам уверенности. В среду в Лиге чемпионов всё будет по-другому. Мы едем к действующим чемпионам Европы с отставанием в один гол, так что задача сложная, но выполнимая! Нам нужно будет держаться вместе, быть едиными с нашими болельщиками и верить в себя. То, что мы сделали сегодня вечером, доказывает, что в футболе возможно всё», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.