«В футболе возможно всё». Поконьоли — о втором стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ»

Тренер «Монако» Себастьен Поконьоли после волевой победы своей команды над «Лансом» (3:2) ответил на вопрос, можно ли считать эту победу приливом уверенности перед матчем с «ПСЖ». Встреча состоится 25 февраля в рамках второго стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче «Монако» уступил со счётом 2:3.
«Победа здесь [над «Лансом»], на этом стадионе, над такой высококлассной командой, безусловно, придаёт нам уверенности. В среду в Лиге чемпионов всё будет по-другому. Мы едем к действующим чемпионам Европы с отставанием в один гол, так что задача сложная, но выполнимая! Нам нужно будет держаться вместе, быть едиными с нашими болельщиками и верить в себя. То, что мы сделали сегодня вечером, доказывает, что в футболе возможно всё», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.
- 22 февраля 2026
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:37
-
10:33
-
10:33
-
10:25
-
10:22
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:12
-
09:11
-
09:02
-
07:47
-
07:44
-
06:30
-
05:54
-
05:48
-
05:42
-
04:52