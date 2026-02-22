Скидки
Кейн прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нему

Кейн прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нему
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны». Ранее кандидат в президенты сине-гранатовых Хавьер Вилахоана заявил о наличии контактов с представителями 32-летнего форварда.

«Я ничего об этом не слышал. Мои отец и брат всем занимаются, но они мне ничего не говорили. Как уже говорил, я очень счастлив здесь, в «Баварии». Я сосредоточен на этом сезоне и на своём времени в «Баварии». Я воспринимаю это [интерес от «Барселоны»] как комплимент», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 43 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

