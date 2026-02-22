Ла Лига расследует поведение фанатов «Осасуны», желавших смерти Винисиусу — The Athletic
Ла Лига проведёт анализ видеозаписи с матча 25-го тура соревнования между «Осасуной» и мадридским «Реалом» (2:1), на которой, вероятно, болельщики команды из Памплоны скандируют «Винисиус, умри». Об этом сообщает The Athletic.
Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38' 1:1 Винисиус Жуниор – 73' 2:1 Рауль – 90'
Подчёркивается, что во время указанной встречи фанаты «Осасуны» также скандировали: «Винисиус, пляжный мяч» (отсылка к тому, что он не получил «Золотой мяч» 2024 года. — Прим. «Чемпионата») и выкрикивали в адрес бразильского вингера слово «дурак».
На 73-й минуте матча Винисиус забил гол. Всего в нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в 24 играх, в которых отметился девятью мячами и пятью результативными передачами.
