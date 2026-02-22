Ла Лига расследует поведение фанатов «Осасуны», желавших смерти Винисиусу — The Athletic

Ла Лига проведёт анализ видеозаписи с матча 25-го тура соревнования между «Осасуной» и мадридским «Реалом» (2:1), на которой, вероятно, болельщики команды из Памплоны скандируют «Винисиус, умри». Об этом сообщает The Athletic.

Подчёркивается, что во время указанной встречи фанаты «Осасуны» также скандировали: «Винисиус, пляжный мяч» (отсылка к тому, что он не получил «Золотой мяч» 2024 года. — Прим. «Чемпионата») и выкрикивали в адрес бразильского вингера слово «дурак».

На 73-й минуте матча Винисиус забил гол. Всего в нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в 24 играх, в которых отметился девятью мячами и пятью результативными передачами.

