Киву прокомментировал победу «Интера» над «Лечче» в 26-м туре Серии А

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал матч 26-го тура Серии А с «Лечче» (2:0).

«Сегодня нам нужно было лучше использовать стандартные положения. У нас их было много, но в первом тайме мы не смогли воспользоваться ими в полной мере. У нас есть два выдающихся игрока, которые максимально использовали эти ситуации, и Федерико Димарко, который фантастически играет левой ногой, и мы знаем, что можем играть ещё лучше в такие моменты. Мы понимаем, что в каждом матче есть свои сложности и что ничего не даётся даром. Игра в Будё [в Лиге чемпионов] это доказала. Теперь мы должны быть готовы к вторнику, потому что квалификация всё ещё открыта.

У меня 24 замечательных игрока, которые всегда стараются выложиться на полную ради нашего пути. Маркус [Тюрам] сегодня хорошо атаковал свободное пространство и хорошо держал оборону; [Давиде] Фраттези тоже сыграл хорошо. Мы хорошо тренируемся, стараемся сохранять спокойствие и оставаться реалистами. Я извлекаю позитивные моменты из их игры и поздравляю команду, потому что они этого заслужили. [Дензел] Думфрис добился прогресса в последние недели: с завтрашнего дня он официально вернётся к тренировкам с группой и будет доступен. [Хакан] Чалханоглу также хорошо восстанавливается, и я ожидаю, что он присоединится к команде с понедельника», — приводит слова Киву официальный сайт клуба.

После 26 туров Серии А «Интер» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками. Во вторник, 24 февраля, миланская команда сыграет второй стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с клубом «Будё-Глимт». Первая встреча завершилась победой норвежской команды со счётом 3:1.