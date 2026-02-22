Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Штутгарт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

WhoScored оценил игру Сафонова за «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Метцем»

WhoScored оценил игру Сафонова за «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Метцем»
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку от портала WhoScored за матч 23-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Метц» (3:0). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

Статистическая платформа оценила игру россиянина на 6,8 балла — одна из самых низких оценок среди игроков стартового состава. Лучшим футболистом матча был признан оформивший гол и результативную передачу нападающий Гонсалу Рамуш — 8,9.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Метцем» от WhoScored:

Сафонов — 6,8, Хакими — 7,4, Забарный — 6,9, Бералдо — 6,7, Л. Эрнандес — 7,8, Ли Кан Ин — 7,3, Дро Фернандес — 6,6, Заир-Эмери — 8,3, Дезире Дуэ — 7,8, Рамуш — 8,9, Баркола — 8.

Вышедшие на замену:

Мбайе — 6,5, Невеш — 6,6, Витинья — 6,4, Кварацхелия — 6,4.

Материалы по теме
У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами
У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android