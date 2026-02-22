WhoScored оценил игру Сафонова за «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Метцем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку от портала WhoScored за матч 23-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Метц» (3:0). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи.

Статистическая платформа оценила игру россиянина на 6,8 балла — одна из самых низких оценок среди игроков стартового состава. Лучшим футболистом матча был признан оформивший гол и результативную передачу нападающий Гонсалу Рамуш — 8,9.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Метцем» от WhoScored:

Сафонов — 6,8, Хакими — 7,4, Забарный — 6,9, Бералдо — 6,7, Л. Эрнандес — 7,8, Ли Кан Ин — 7,3, Дро Фернандес — 6,6, Заир-Эмери — 8,3, Дезире Дуэ — 7,8, Рамуш — 8,9, Баркола — 8.

Вышедшие на замену:

Мбайе — 6,5, Невеш — 6,6, Витинья — 6,4, Кварацхелия — 6,4.