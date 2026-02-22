Аленичев заявил, что рассчитывает вернуться к тренерской работе в будущем

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении к работе. В ветеранском турнире Кубок Легенд, который проходит 21-22 февраля, специалист участвует в качестве тренера красно-белых.

— На Кубке Легенд вы в качестве помощника тренера. Может ли это быть мостиком в будущее, что в вас что-то проснётся и вы вернётесь к тренерской работе?

— Я не засыпал ещё (улыбается)! У меня и сейчас есть драйв: переживаешь всё так же. Это не быть игроком, когда тебе тренер установку дал. Для футболиста самое главное — выполнить эту установку. Тренер отвечает за игроков. На Кубке Легенд это 10-12 игроков, а в большой команде — 20-25 человек. Это огромная ответственность. Я прошёл всё это и отлично знаю. Рассчитываю, что в будущем ещё вернусь на тренерский мостик в качестве главного тренера. Если будет что-то интересное, я обязательно это рассмотрю. Многие считают, что мне стоит вернуться во Вторую лигу или в КФК, где я уже прошёл достаточно тяжёлый путь. Но, конечно же, туда я не вернусь, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В своей тренерской карьере Аленичев работал в юношеской сборной России и тульском «Арсенале». «Спартаком» экс-футболист руководил с лета 2015 до лета 2016 года. Последним клубом в карьере Аленичева остаётся «Енисей», который он покинул в июне 2019-го.